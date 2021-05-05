Eskişehir'de semt pazarları cumartesi günleri hizmet verecek
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Eskişehir'de semt pazarları cumartesi günleri hizmet verecek

Eskişehir'de semt pazarları cumartesi günleri hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Tam zamanlı kısıtlamaya geçişin ardından sorulan "Semt pazarları açık mı?" sorusuna Eskişehir'den "evet" yanıtı geldi. Odunpazarı ilçesinde semt pazarları 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki pazar yerleri, İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "Pazar Yerleri" konulu bir kararnameye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri faaliyet gösterecek.

Eskişehir'de semt pazarları cumartesi günleri hizmet verecek

14 PAZAR YERİ AÇILACAK

Bakanlık tarafından gönderilen kararname doğrultusunda hareket eden Odunpazarı Belediyesi, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri Odunpazarı Bölgesi'nde 14 mevcut Pazar yerinin açık olacağını açıkladı. Zabıta Müdürlüğü açıklamasına göre Odunpazarı'nda "Yıldıztepe, Gündoğdu, Ömür, Emek, Yenidoğan, Vişnelik, Ihlamurkent, Odunpazarı, Erenköy, Kırmızıtoprak, Gökmeydan, 75. yıl, Yenikent ve Çankaya Semt Pazarları" 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Odunpazarı Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için de gerekli tedbirlerin alınacağına işaret etti.

Eskişehir'de semt pazarları cumartesi günleri hizmet verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara

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