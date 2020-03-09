Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı
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Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Güncel

Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Orta Camii yanında bulunan semt pazarında ki üreticiler için yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi.

09.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:39
Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Orta Camii yanında bulunan semt pazarında ki üreticiler için yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi.


Kaza Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kaldırım işgali nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Zabıta Müdürü Halit Aydın'ın refakatinde bölgeye giderek yeni düzenlemeler yaptığı, yayalar ve engelliler için kaldırımlar açılarak kilitlenen araç trafiğinin düzenlendiği ve üretici kadınlar için yer gösterildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Zabıta üretici kadınları kaldırdı, taciz etti' gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı, ekiplerin, hiçbir üreticinin tezgahını kapatmadığı gibi, daha kolay ortamda satış yapabilmeleri için bölgeye düzen getirdiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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