Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı
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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye bugün yağışa teslim. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un da içinde bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya için sarı uyarıda bulundu.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların, Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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