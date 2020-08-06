Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı
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Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı

İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şemsi Denizer, ölümünün 21'inci yılında mezarı başında anıldı.

Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı
06.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:18

İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şemsi Denizer, ölümünün 21'inci yılında mezarı başında anıldı.

Şemsi Denizer için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, siyasi parti temsilcileri, maden işçileri ve yakınları katıldı. Denizer'in mezarına karanfil bırakılmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Denizer'in Türkiye'nin yanı sıra dünyada sendikal mücadelede her zaman saygıyla anıldığını söyledi. Denizer'in 1990 madenci grevini, 1991 Zonguldak-Ankara yürüyüşünü ve 1994 kitlesel eylemlerini büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştırdığını ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminde hayatını kaybeden rahmetli genel başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Bizlere emanet edilen bu mücadeleye, her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkımızla mücadeleyi sürdürecek ve Şemsi Denizer'i asla unutmayacağız. 21 yıl sonra genel başkanımız, önderimiz Şemsi Denizer'i işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz." 

Kaynak: DHA

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