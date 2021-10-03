Semptom göstermeyen temaslı öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek - Haberler
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Semptom göstermeyen temaslı öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık
Semptom göstermeyen temaslı öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Buna göre, semptom göstermeyen öğrenciler 5'inci günün sonunda yaptırdıkları testin negatif çıkması halinde okula devam edebilecek.

1 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okullarda geniş korona önlemleri alınıyor. Sağlık Bakanlığı, temaslı olması halinde karantinada olan öğrencilerin durumuyla ilgili değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi.

5'İNCİ GÜNDE TEST

Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi'ndeki yeni güncellemeye göre, öğrencilerde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda öğrenci okuluna devam edebilecek.

PCR TESTİ YAPILMAZSA 10'UNCU GÜNDE KARANTİNA SON BULACAK

Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, 'semptom göstermemeleri halinde' PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber: Semptom göstermeyen temaslı öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek - Haberler
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