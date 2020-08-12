Şempanzelere kalp muayenesi Kocaeli'de bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan Kınalı ve Gina isimli iki şempanzeye detaylı kalp muayenesi yapıldı.

Kocaeli'de bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan Kınalı ve Gina isimli iki şempanzeye detaylı kalp muayenesi yapıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Kınalı ve Gina isimli iki şempanzenin yıllık düzenli yapılan muayenelerinin yanı sıra kalp muayenesi de yapıldı. Veteriner hekimlerin ve bakıcıların yer aldığı muayene genel anestezi uygulanarak yapıldı. Kınalı ve Gina'nın göz ve dişlerinin muayeneleri gerçekleştirilirken, laboratuvar tetkikleri için kan ve tüy örnekleri alındı.

Kalp muayenesi fotoğraflandı

Hayvanat Bahçesi'nde bulunan canlıların düzenli olarak sağlık kontrollerini gerçekleştiren yetkililer Kınalı ve Gina'ya bu yıl ilk kez kalp muayenesi yapıldığını açıkladı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Veteriner Kardiyolog Doç. Dr. Onur İskefli her iki şempanzemizin detaylı kalp muayenesini gerçekleştirdi. Yapılan muayenelerde herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA