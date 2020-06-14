Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı

Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı "Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovizyon yarışmasında temsil eden Semiha Yankı, kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından ilk konserini Çeşme sahilindeki bir adlı işletmede verdi.

14.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:54

Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı

İZMİR - "Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovizyon yarışmasında temsil eden Semiha Yankı, kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından ilk konserini Çeşme sahilindeki bir adlı işletmede verdi.

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksafon çalarak sahnelere adım atan, 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla ünlenen Tayfun Duygulu ile birlikte sahne alan Semiha Yankı'ya, kendisi gibi Çeşme'ye yerleşen Türk sinemasının unutulmaz ismi Salih Güney'den de destek geldi. Sahne almadan önce kısa bir açıklama yapan Semiha Yankı, "Koronalı günlerde, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek Çeşme'de yaşıyoruz. Çeşme'de her şey çok iyi. İyi ki Çeşme'ye yerleşmişim. Çeşme'de güzel günler yaşıyorum. Çok şükür mekanlar da açılıyor. Bugün Tayfun Duygulu ile birlikte sahne alıyoruz. Kendisi düetler yapacağız. 70'li, 80'li, 90'lı yılların şarkılarını okuyacağız. 2000'lere de uzanabiliriz. Benim gibi Çeşme'ye yerleşen Salih Güney de bu akşam aramızda. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil ettiği "Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla konserine başlayan Semiha Yankı, Tayfun Duygulu ile birlikte söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Taksim Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 16:54:43. #1.14#
title