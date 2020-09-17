Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Semiha Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Semiha Şahin kimdir?

Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 21:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:09

Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Semiha Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi!

SEMİHA ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve iletişim bölümünü bitirdi.

Üniversite yıllarında çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. Mezun olduktan sonra bir yıl İngiltere'de reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama eğitimi aldı. O sırada Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe servisinde staj yaptı.

Profesyonelliğe ilk adımı SKY Türk'te attı. Üç yıl Muhabirlik ve Spikerlik yaptıktan sonra Eylül 2010'da CNN TÜRK ailesine katıldı. "İstanbul'daki Anadolu", "Cepteki Bomba: Kredi Kartları", "Beş Yıllık Mucize: Akhisar" başlıklı haber dizilerini hazırladı. 2016'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti ile yaklaşık bir ay süreyle çeşitli eyaletlerde 'Araştırmacı Gazetecilik' seminer ve toplantılarına katıldı.

Yaklaşık 3,5 yıl hafta içi her gün 'Güne Merhaba' haber programını sundu.

Semiha Şahin, hafta içi her gün dünyadan sıcak gelişmeler, son dakika bilgileri, canlı yayınlar ile gündemi aktarıyor. Her cumartesi-pazar ise Türkiye ve dünyanın siyaset gündeminin tartışıldığı CNN TÜRK Masası programının moderatörlüğünü yapıyor.

Tüm tecrübesini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrencileri ile paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyor. İyi derecede İngilizce bilen Şahin, pilates ve yoga yapıyor. Yeni yerler görmeyi, kampa gitmeyi seviyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

İlgili Haberler

Zafer Şahin kimdir? Zafer Şahin kaç yaşında, nereli? Zafer Şahin hayatı ve biyografisi!
Zafer Şahin kimdir? Zafer Şahin kaç yaşında, nereli? Zafer Şahin hayatı ve biyografisi!
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!
Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Adnan Menderes Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Beren Saat Metin Özülkü
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Erkek Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:09:36. #1.14#
title