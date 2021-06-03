Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
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Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek

Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Bağlılık Hasan" filmiyle 74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Bağlılık Hasan" filmiyle 74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaplanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada film sektörünün salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir sekteye uğradığını söyledi.

Cannes Film Festivali'ne dünyanın her yerinden her zamankinin 2 katı film geldiğini aktaran Kaplanoğlu, "Resmi bölüme seçilen 38 filmden biri de bizim filmimiz. Un Certain Regard'da Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyuz. Bağlılık Hasan'ın gerçekleşmesinde ne Eurimages gibi bir film fonu ne Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ne de uluslararası ortaklar var. Filmin yapımını Kaplan Film'le üstlenen ve bize güvenen Sinehane'ye ve tüm ekibime teşekkürü borç bilirim." diye konuştu.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin çekimleri 2019'un sonbahar aylarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirildi.

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Üçlemesi"nin ikinci filmi "Bağlılık Hasan"ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Film, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan'ın tarlanın tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını; Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru çıktığı arayışı konu alıyor.

Türkiye'yi dördüncü kez temsil ediyor

74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi dördüncü kez temsil eden Kaplanoğlu, 2007'de "Yumurta" filmi ile Quinzaine de Realisateurs bölümünde, yine aynı yıl Süt filmi ile Cannes Atelier'de yer aldı.

Saraybosnalı yönetmen Aida Begiç'in 2012'de Un Certain Regards'da dünya prömiyeri yapılan "Djeca" filminin ortak yapımcısı olan Semih Kaplanoğlu, 2013'te de Cannes Film Festivali Cinefondation ve Kısa Film jürisinde bulundu.

"Bal" filmiyle 2010'da Berlin'den Altın Ayı, 2017 yılında "Buğday"la Tokyo Film Festivali'nden "En İyi film Ödülü" ile dönen usta sinemacı, "Bağlılık Fikret" projesiyle de TRT'nin 12 Punto etkinliğinde "2021 Ustaya Saygı Ortak Yapım Ödülü" kazandı.

"Bağlılık Hasan"ın Cannes Film Festivali'nden hemen sonra vizyona girmesi bekleniyor.

Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek - Haberler
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