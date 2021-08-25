Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
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Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı

Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafla vedalaştı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafla vedalaştı.

Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Güven, esnaftan ve vatandaşlardan helallik istedi.

Kentte görev yapmaktan ve kent sakinlerini tanımaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Güven, güzel projelere imza attıklarını belirterek, yeni gelecek kaymakamın daha güzel projelere imza atacağına inandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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