Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı
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Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

22.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 00:57
Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı.

İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun temel atma törenine Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve muhtarlar katıldı. Temelli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun içerisinde; sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitness salonu, hamam ve buhar odaları yer alacak.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçede Gençlik ve Spor Bakanının destekleriyle yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attıklarını belirterek, "Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor. Şu anda kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi parti ve sendika temsilcilerimizle, kaymakamımız ve protokol üyeleriyle beraber yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel atma törenini gerçekleştirdik. Tabi buradaki vatandaşlar daha iyisini hak ediyor. Geç gelen bir hizmet oldu ama sonunda yapılmaya başlandı" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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