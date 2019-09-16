Şemdinli'de pkk'nın öldürdüğü ak partili budak için mevlit

16.09.2019 16:29

Kaynak: DHA

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak için mevlit okutuldu.Program, Hz.Ömer Camisi'nde mevlit okunması ve yapılan dualar başladı. Daha sonra Budak'ın evinin bahçesinde yemek verildi. Yemeğin ardından İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Ahmet Budak'ın ailesini evinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Güven ve beraberindekiler daha sonra Asri Mezarlığa geçerek Ahmet Budak'ın kabrine ziyarette bulunup, dua ettiler.