Şemdinli'de patates taşıyan tır devrildi - Haberler
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Şemdinli'de patates taşıyan tır devrildi

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Devrilen tır İlçe kaymakamı Muhammet Tugay ve Belediye başkanı Tahir Saklı olay yerinde inceleme yapması Devrilen tırdaki patateslerin vatandaşlar tarafından toplanması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patates taşıyan tır frenlerin boşalması nedeniyle devrildi.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Devrilen tır

İlçe kaymakamı Muhammet Tugay ve Belediye başkanı Tahir Saklı olay yerinde inceleme yapması

Devrilen tırdaki patateslerin vatandaşlar tarafından toplanması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patates taşıyan tır frenlerin boşalması nedeniyle devrildi.Vatandaşlar devrilen tırda yola dökülen patatesleri topladı.

Şemdinli'de patates taşıyan tır devrildi

Şemdinli'de patates taşıyan tır devrildi

Şemdinli'de patates taşıyan tır devrildi

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AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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