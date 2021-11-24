Şemdinli'de patates taşıyan tır devrildi
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Devrilen tır İlçe kaymakamı Muhammet Tugay ve Belediye başkanı Tahir Saklı olay yerinde inceleme yapması Devrilen tırdaki patateslerin vatandaşlar tarafından toplanması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patates taşıyan tır frenlerin boşalması nedeniyle devrildi.
ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Devrilen tır
İlçe kaymakamı Muhammet Tugay ve Belediye başkanı Tahir Saklı olay yerinde inceleme yapması
Devrilen tırdaki patateslerin vatandaşlar tarafından toplanması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patates taşıyan tır frenlerin boşalması nedeniyle devrildi.Vatandaşlar devrilen tırda yola dökülen patatesleri topladı.