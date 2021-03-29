Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Yakup Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel'in katıldığı denetimlerde kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler denetlendi.

Kovid-19 kurallarına uyulması konusunda iş yeri sahiplerini uyaran Güven, ilçe sakinlerinden de maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istedi.

Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı
Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı
Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı
Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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