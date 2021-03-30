Şemdinli'de 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de start aldı.