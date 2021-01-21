Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
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Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu

21.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:09
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, yoğun yağışın ardından esnafın yaptığı kardan otomobil, köpek, kanepe ve kabak vatandaşların ilgi odağı oldu.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, yoğun yağışın ardından esnafın yaptığı kardan otomobil, köpek, kanepe ve kabak vatandaşların ilgi odağı oldu.

Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Dükkanların önünde biriken karları temizleyen esnaf, kardan otomobil, kardan adam, kanepe, kabak ve hayvan figürleri yaptı. İlçe esnafının kardan yaptığı figürler yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Esnaf Haşim Geylan, ilçede etkili olan kar yağışının ardından esnaf olarak bir araya gelip hem güzel havanın tadını çıkardıklarını hem de kardan çeşitli figürler yaptıklarını söyledi. Geylan, "Kardan yaptığımız birçok figür vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Buradan gelip geçenler fotoğraf çektiriyorlar" dedi. Esnafın akşam saatlerinde yol kenarına yaptığı kardan otomobil belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında temizlenirken, kaldırıma yapılan kardan figürler ise halen duruyor.

Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu
Şemdinli'de esnafın yaptığı kardan otomobil, kabak ve kanepe ilgi odağı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR

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