Şemdinli'de "dikkat aile var" tiyatro oyunu sahnelendi
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Şemdinli'de "dikkat aile var" tiyatro oyunu sahnelendi

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de 'dikkat aile var' tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen "dikkat aile var" adlı tiyatro oyunu Şemdinli ilçesinde ilgi gördü.

Hakkari Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen "dikkat aile var" adlı tiyatro oyunu Şemdinli ilçesinde ilgi gördü.

Haluk Işık'ın yazdığı Metin Karaman'ın yönettiği tiyatro oyunu, Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

Oyunu, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nabi Özel ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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