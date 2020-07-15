Şemdinli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Şemdinli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mevlit okutularak dua yapıldı.

Şemdinli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:55

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mevlit okutularak dua yapıldı.

Ulu Camii'nde düzenlenen programa Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için mevlit okutularak dua yapılmasının ardından şehitlerin anısına bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet süren gençleri Kaymakam Güven ve beraberindekiler ilçe merkezinde karşıladı.

Program, daha sonra Belediye Eğitim Birimi önünde açılan 15 Temmuz sergisinin ziyaret edilmesiyle son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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