Şemdinli Belediyesi sokak hayvanları için 150 kulübe yaptı
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Şemdinli Belediyesi sokak hayvanları için 150 kulübe yaptı

25.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:07
Şemdinli Belediyesi sokak hayvanları için 150 kulübe yaptı

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında barınabilecekleri 150 kulübe yaptı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında barınabilecekleri 150 kulübe yaptı.

İlçe belediyesi, sokak hayvanlarının kış şartlarında barınma ihtiyacının giderilmesi ve mevcut yerlerinin iyileştirilmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın da katıldığı çalışmayla yapılan ve üstü brandalarla kapatılan kulübeler sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere bırakıldı.

Belediye ekipleri, kulübelere bıraktıkları mamalarala hayvanların yiyecek ihtiyacını da karşıladı.

Kolları sıvayarak ekiplere yardım eden Başkan Saklı, sokak hayvanları için tahtadan maliyetli ve güzel kulübeler yaptıklarını söyledi.

Belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Saklı, "Kulübelerin içini de serdik. Hem ıslanmaktan korunacaklar hem de sıcak kalacaklar. Belediye olarak sokak hayvanlarına mama desteği de veriyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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