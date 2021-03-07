Sema Güral Sürmeli kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Sema Güral Sürmeli biyografisi!

Kütahya Porselen ÜR - GE ve Tasarım Grup Başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni başarılı bir şekilde yürüttükten sonra Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sema Güral Sürmeli kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Sema Güral Sürmeli hayatı ve biyografisi nedir?

Kütahya Porselen ÜR - GE ve Tasarım Grup Başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni başarılı bir şekilde yürüttükten sonra Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Nafi Güral Eğitim Vakfı kurulduğundan beri vakfın Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Sema Güral Sürmeli kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Sema Güral Sürmeli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SEMA GÜRAL SÜRMELİ KİMDİR?

1975 Kütahya doğumludur.

1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü bitirdi.

1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını üstün başarı derecesi ile tamamladı.

Kütahya Porselen ÜR - GE ve Tasarım Grup Başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni başarılı bir şekilde yürüttükten sonra Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Nafi Güral Eğitim Vakfı kurulduğundan beri vakfın Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Kütahya Porselen'in Sigarasız Türkiye Projesi ile Türkiye genelinde sigaranın zararları ve çocukların korunması konulu birçok konferans vermiş ve yıllarca bu projeyi başarı ile yürütmüştür.

Kütahya Porselen'in daha iyi bir Türkiye için çevre, Sağlık ve Eğitime Katkı Projeleri'nin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Kütahya, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'da çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe sahip olması için toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bu projeler dolayısıyla çeşitli vakıf, dernek ve kurumlarca birçok ödüle layık görülmüştür.

- 2000 yılı Kütahya'nın en iyi İş kadını ( Dünya Gazetesi)

- 2007 yılı yılın İşkadını ( Türkiye ) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı

- 2007 yılı Yılın En İyi İşkadını (Türkiye) Haber1 ve Memleket Haber

- 2008 yılı Başarılı işkadını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

- 2009 yılı Yılın İşkadını (Türkiye) Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği (AGAD)

- 2012 ANGİAD Kadın Platformu Ödülleri"nde "Sivil Toplumda, İş Dünyasında, Siyasette Aktif ve Güçlü İş Kadını Ödülü"ne layık görüldü.

Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuşmacı olarak katılmıştır.

2013 Sayın Nafi Güral' a ithafenGeçmişe Özlem Porselenden Hayatlar Osmanlı Sergisi'ni gerçekleştirdi.

Sema Güral Sürmeli evli ve iki çocuk annesidir.