Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
09.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Sare Davutoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz