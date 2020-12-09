Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

09.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:40
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Sare Davutoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: 'Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun'
Kılıçdaroğlu: "Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun"
Kılıçdaroğlu 'Korona aşısı yaptıracak mısınız' sorusunu yanıtladı: Doktorlar 'olun' derse olacağız
Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Pierre Webo Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:40:32. #1.15#
title