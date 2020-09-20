Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, nereli? Selman Öğüt biyografisi
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Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, nereli? Selman Öğüt biyografisi

Gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çeken hukukçu Selman Öğüt hayatı merak konusu oldu. Peki, Selman Öğüt kaç yaşında, nereli? Selman Öğüt hayatı ve biyografisi! Selman Öğüt kimdir?

Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, nereli? Selman Öğüt biyografisi
20.09.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:50

Selman Öğüt, çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çekmeye devam ediyor. Selman Öğüt hakkında araştırmalar yapılıyor. Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, nereli? Selman Öğüt hayatı ve biyografisi!

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu? adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya?da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economics'e gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

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