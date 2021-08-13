Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi
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Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Karadeniz'i vuran selin en fazla etkilediği ilçe hiç kuşku yok ki Kastamonu Bozkurt oldu. 25 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'dan gelen görüntüler milyonların yüreğini dağlarken, selin yerle bir ettiği Bozkurt ilçesinde kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım aldı. Videoda yaşadığı ilçenin halini çaresizce izleyen bir adam yer alıyor.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu gitgide ağırlaşıyor. Selin en çok etkilediği Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden acı haberler peş peşe gelirken en büyük yıkımı ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yaşadı.

SOYLU: YUKARDAN AŞAĞI GELEN TOMRUKLAR KÖPRÜ ÖNÜNE BARAJLAMA YAPMIŞ

Selin oluş şekliyle ilgili Bozkurt'tan değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz arkadaşlarımızla bunun nasıl olmuş olabileceği konusunda bir değerlendirme yaptık. Burada bir köprü var. Yukardan aşağı gelen tomruklar köprü önünde barajlama yapıyor. Ondan sonra hem sağa hem sola ciddi bir şekilde şehrin içerisine akım oluyor. O rüsubat ve tomruk böyle bir sürecin oluşmasına sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan art arda kahreden görüntüler gelmeye de devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntüde ilçeyi vuran sel karşısında çaresizce bekleyen bir adam yer alıyor. Video özellikle sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım alırken, çok sayıda kullanıcı videoyu izlediklerini ve yüreklerinin yandığını ifade etti.

Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi
Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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