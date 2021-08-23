Selin Yeninci yaz ayında boş durmadı
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Selin Yeninci yaz ayında boş durmadı

Selin Yeninci yaz ayında boş durmadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçen hafta yeni sezon çekimi başlayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, bütün yaz tatilini sinema filmi ve dijital dizide oynayarak geçirdi. İşte detaylar...

Selin Yeninci, oynadığı dizinin sezon arası başlayınca peşpeşe iki ayrı projenin setine koştu. Önce ödüllü filmleriyle tanınan Emin Alper'in dördüncü uzun metrajlı filmi Balkaya'nın, hemen ardından da dijital dizi 'İlk ve Son'un çekimleri başladı.

Oyuncu, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve Blu Tv'de yayınlanacak İlk ve Son'un İstanbul'daki seti ile Emin Alper'in Kayseri'de çekilen sinema filmi Balkaya'nın seti arasında yaz tatilini tamamladı.

Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde yeni sezon çekimi başlayan Bir Zamanlar Çukurova için Adana'ya gitti. Yaz boyunca sadece 4 gün boşluk yakalayabilen oyuncu, o kıymetli günlerini kardeşinin Urla'da yeni açtığı kite-beach mekanında geçirdi.

Selin Yeninci yaz ayında boş durmadı

Kaynak: Snob Magazin

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