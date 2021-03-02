Selin Yeninci'nin korona mücadelesi... Ünlü oyuncudan haber var!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selin Yeninci'nin korona mücadelesi... Ünlü oyuncudan haber var!

02.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:30
Selin Yeninci'nin korona mücadelesi... Ünlü oyuncudan haber var!

ADANA'DA TEST YAPTIRDIBir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Yeninci, hayranlarını korkuttu.

ADANA'DA TEST YAPTIRDI

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Yeninci, hayranlarını korkuttu.

Çekimler için Adana'da olan oyuncu, Covid-19 testi yaptırdı. Ancak sonuç pozitif çıkınca büyük panik yaşadı.

 Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında "Yoğun bakıma kaldırıldı" haberleri çıkınca, sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sosyal medyada birleşen hayranları, dualarla genç oyuncuya manevi destek verirken, attıkları sevgi mesajlarıyla da ona moral aşılama yarışına girdi.

Bu arada ünlü oyuncudan sevindirici haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı.

 Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Cansu Dere Hülya Avşar İrem Derici
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selin Yeninci'nin korona mücadelesi... Ünlü oyuncudan haber var! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:35:38. #1.16#
title