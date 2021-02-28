Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl?
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Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl?

28.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:01
Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye Taşkın karakterini canlandıran Selin Yeninci, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu merak edilen başarılı oyuncu hakkında Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları merak ediliyor.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, koronavirüse yakalandı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı.

SELİN YENİNCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs paniği patlak verdi. Dizide Saniye karakterini canlandıran Saniye Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi.

Çekimler için Adana'da bulunan ünlü oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım haberi ile hayranlarını korkutan Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 : Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)

2018 : Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

2018 : Avlu (Merve) (TV Dizisi)

2017 : Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)

2016 : Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

2016 : Rengarenk (TV Dizisi)

2014 : Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)

2014 : Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)

2014 : Vicdan (Hande) (TV Dizisi)

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