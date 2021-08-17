İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "İftira ve dezenformasyonlar hız kesmeden devam etmektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "İftira ve dezenformasyonlar hız kesmeden devam etmektedir"

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'İftira ve dezenformasyonlar hız kesmeden devam etmektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlar, oradaki insanlarımızı hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlar, oradaki insanlarımızı hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce, sosyal medya hesabından Bozkurt'un kaymakamının görevden alındığına dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı. İnce, yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlar, oradaki insanlarımızı hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam etmektedir. Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulaması yaptığını belirten Bakan Yardımcısı İnce, "Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'İftira ve dezenformasyonlar hız kesmeden devam etmektedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Alişan Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Merve Çoban Fatih Terim Lionel Messi Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "İftira ve dezenformasyonlar hız kesmeden devam etmektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:58:22. #1.16#

title