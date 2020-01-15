: Selin Sayek Böke: Krizin nedeni ahbap çavuş kapitalizmi; bu düzen değişmeli

15.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:46

CHP İzmir Milletvekili ve ekonomist Selin Sayek Böke, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin adalet, demokrasi ve toplumsal barışın olmamasının yanı sıra ekonomideki ahbap-çavuş ilişkisinden kaynaklandığını söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu krizden çıkmak için radikal değişiklikler yapması gerektiğin ifade eden Böke, "Düzen bu krizin nedeni düzeni de bu iktidar bilerek ve isteyerek kuruyor. hukukun tesis edilmediği, kapsayıcı kurumların var edilmediği, herkesin içine dahil olmadığı hiçbir durumda bu krizden kurtulmamız mümkün değil" dedi.

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