Selin Karacehennem kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan konuğu Selin Karacehennem kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Selin Karacehennem hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Selin Karacehennem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 4 EKİM KONUĞU KİMDİR?

Sabahın Sultanı Seda Sayan''ın 4 Ekim 2021 Pazartesi günü konuğu Selin Karacehennem oldu.

SELİN KARACEHENNEM KİMDİR?

Selin Karacehennem 1948 doğumludur. Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapmaktadır.

Selin Karacehennem İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikolojisi bölümünden mezun olmuştur. Selin Karacehennem, üniversitedeki eğitimi bittikten sonra Ankara'ya geçerek Hacettepe Üniversite'sinin psikoloji bölümünde asistan sıfatıyla "Eğitimi Zor Çocuklar" konulu teziyle yüksek lisans yapmıştır. Yaklaşık 25 sene ABD ve İsviçre'de hayatını sürdüren Selin Karacehennem ABD'de "evlilik ilişkisi ve yaşam koçluğu" eğitimi almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

4 Ekim Pazartesi günü Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olmuştur.

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