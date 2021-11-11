Selin İmer kimdir? Mustafa Ceceli Selin İmer ne zaman evlendi? Selin İmer Instagram hesabı

Selin İmer kimdir? sorusu magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 2008 yılında evlendiği eşi Sinem Gedik ile 2017 yılında boşanmıştı. Sonrasında ise Selin İmer ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Mustafa Ceceli Selin İmer ne zaman evlendi? Selin İmer Instagram hesabı nedir?

SELİN İMER KİMDİR?

Selin İmer, 14 Ocak 1983 yılında Ünlü Türk İş İnsanı İnsel İmer ve Canan İmer'in kızı olarak dünyaya gelmiştir. Son yıllarda Mustafa Ceceli ile olan aşkı ve evliliği ile gündeme gelen Selin İmer, cemiyetin en ünlü isimlerinden biridir.

Merhum iş adamı İnsel İmer ile Canan İmer'in kızları Selin İmer, 14 Ocak 1983'te doğdu. İtalyan Orta Okulu ve MEF Okulları'nda orta öğrenimini tamamlayan sosyetik güzel, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı. Yedi yıl yurt dışında hayatını sürdüren Selin İmer, ülkeye döndükten sonra pek çok isimle anıldı. Selin İmer'in adı Doruk Kaya, Alican Ulusoy ve Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili gibi ünlülerle anılmıştı. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan ile adı anıldı. Fakat her iki isim de iddiaları yalanladı. Kürk giydiği için ünlü isimler tarafından eleştirilen Selin İmer, "Şuna param yetmiyor' desene! Hayvanı ben mi katlettim?" cevabını vererek büyük tepki çekmişti. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, Şeyda Coşkun'dan yardım alarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmıştı

MUSTAFA CECELİ SELİN İMER NE ZAMAN EVLENDİ?

Mustafa Ceceli ile Selin İmer haziran 2017 evlenmişti.

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