Selin Gülden Genç: Kadın Girişimcilerin Önünü Açmak Şart
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Selin Gülden Genç: Kadın Girişimcilerin Önünü Açmak Şart

Selin Gülden Genç: Kadın Girişimcilerin Önünü Açmak Şart
Bültenler - Haberler | Güncel

İki üniversiteyi bitirdikten sonra network pazarlama sistemiyle tanışıp, iş kariyerinde apayrı bir serüvene başlayan Selin Gülden Genç, kadın girişimcilere tavsiyeler verdi.

Selin Gülden Genç; "1990 doğumluyum ve iki küçük kızım var. İzmir'de yaşıyorum. Doğrudan satış sektöründe kadın girişimci olarak başladım. 2 üniversite mezunuyum. İkisini de derece ile bitirdim. İlk girişimcilik serüvenim öğrenci iken 2010 yılında dış ticaret sektöründe oldu. Tek iş ile yeterli kalmadım. Çalışırken ek iş olarak, uzun bir süre birçok firmanın metin yazarlığını yaptım. Daha sonra e-ticaret ile devam ettim. Zor zamanlar geçirirken Farmasi ile tanışıp, hiç bilmediğim bir sektöre adım attım. Hayatım bundan 2 sene önce, çocuklarım ve kendim için attığım tek bir adım ile değişti. İki küçük bebeğim ile içimde yarım kalanları tamamlamaya karar verdiğim an. Başarmak zorundaydım. Doğrudan satış ev hanımlarının, öğrencilerin harçlıklarını çıkardığı, birçok insanın pandemi ile ek iş olarak çalıştığı iş modeli. Birçok insan ek iş olarak başlasa da zamanla kazançlarını arttırıp kendi işi gibi görüp buradan devam ediyor. Üstelik online olarak da yürütülebiliyor. Farmasi'de kendimi bu kadar mutlu hissedeceğim ve bu kadar kazanç sağlayacağımı, hiç tahmin etmedim. Türkiye'nin 1 numaralı doğrudan satış markası Farmasi'de bu kısa sürede rekor başarılara imza attım ve 2 yılda en üst kariyer basamağına sultan direktör ünvanına ulaşan ilk ve tek kişi oldum. Aynı zamanda Farmasi'nin Türkiye 1.siyim. Bir yılda kazancım 4,5 milyonu geçti. Şu an dünya çapında başarıya ulaşmış bir lider olsam da, yola ilk çıktığımda bu kadar güçlü ve başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Zamanla başarım ve gelirim artarken bir yandan da daha fazla kadının hayatının değiştiğini gördükçe, onlara daha fazla kazandırabilmek için çok çalışmaya başladım. Kendi hayatımı değiştirmeye çalışan ben, kendimi binlerce kadının hayatını değiştirirken buldum. Ne gece ne gündüz uyuyamıyorum. Hayallerim var, heyecanım hiç bitmiyor. Başka kadınların, başka annelerin, başka çocukların hayatlarına dokunmak, daha güçlü kadınlara ulaşabilmeyi hedefliyorum. Şimdi binlerce kadına Farmasi ile birlikte istihdam olanağı sağlıyorum." Diye sözlerine devam etti.

Kaynak: Bültenler

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