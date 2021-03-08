Selin Ciğerci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selin Ciğerci'nin hayatı ve biyografisi
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Selin Ciğerci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selin Ciğerci'nin hayatı ve biyografisi

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:53
Selin Ciğerci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selin Ciğerci'nin hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selin Ciğerci geliyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selin Ciğerci'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selin Ciğerci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Selin Ciğerci ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci doğum tarihi : 4 Nisan 1984

Selin Ciğerci kaç yaşında : 36 yaşında

Selin Ciğerci mesleği ne : Şarkıcı, İnternet ünlüsü

Selin Ciğerci nereli : İstanbul doğumlu

Selin Ciğerci burcu ne : Koç

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının (Defacto olduğu söylenmektedir) sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir.

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