Selin Ciğerci-Gökhan Çıra boşanıyor mu?
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Selin Ciğerci-Gökhan Çıra boşanıyor mu?

16.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:49
Selin Ciğerci-Gökhan Çıra boşanıyor mu?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi. Çiftin boşanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Selin Ciğerci'nin, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanacağı iddia edildi. Çiftin, hafta için Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayıracağı öğrenildi. Sosyal medya fenomeninin geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda avukatıyla görüştüğü de gelen bilgiler arasında...& ;

Kaynak: Snob Magazin

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