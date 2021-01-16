Selin Ciğerci-Gökhan Çıra boşanıyor mu?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Selin Ciğerci'nin, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanacağı iddia edildi. Çiftin, hafta için Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayıracağı öğrenildi. Sosyal medya fenomeninin geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda avukatıyla görüştüğü de gelen bilgiler arasında...& ;

Kaynak: Snob Magazin