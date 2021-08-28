Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kendisine haraket ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatan Deniz Akkaya'ya hakaretlerinde devam ettiği gerekçesiyle 100 bin TL'lik dava açtı.

Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı. Ciğerci, Akkaya hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Ancak ünlü manken bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı.

HAKARET VE İFTİRAYA DEVAM

Akkaya cezaevinden çıktığı gün Ciğerci'den bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, Akkaya'nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci'ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi. Akkaya'nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi.

Kaynak: Hürriyet