Selin Ciğerci'den cesur tercih! Transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
Diğer, Zehra Yaşık - Magazin
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Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti. 13 kilo veren Ciğerci, transparan pantolonuyla verdiği pozları paylaştı.
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Selin Ciğerci, iddialı tarzıyla olay oldu. Gözle görülür bir şekilde zayıflayan Ciğerci, kıyafet konusunda da pek cesur.
CESUR TERCİH
Eski eşi Gökhan Çıra ile barışan ve aşk hayatında da mutlu olan Ciğerci, transparan pantolonuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. İç çamaşırı görünen Ciğerci'nin cesur tercihi ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
İZZET YILDIZHAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR
Çoğu takipçisi fenomen isme"İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.
Diğer / Zehra Yaşık - Magazin