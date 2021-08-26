Selin Ciğerci cinsiyet mi değiştirdi? Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında?
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Selin Ciğerci cinsiyet mi değiştirdi? Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında?

Selin Ciğerci cinsiyet mi değiştirdi? Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında?
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Açıklamaları kadar sosyal medya fenomenliği ve evliliği ile de magazin basınında sık sık yer alan Selin Ciğerci son dönemde merak konusu olan ünlü isimlerin başında yer alıyor. Fenomen hakkında Selin Ciğerci cinsiyet mi değiştirdi? Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte Selin Ciğerci'nin hayatı ve merak edilenleri…

Selin Ciğerci cinsiyet mi değiştirdi? sorusunun yanıtı magazin gündeminde sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli?

SELİN CİĞERCİ CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan Selin Ciğerci, kendisine yöneltilen soruları sık sık yanıtlamaktadır. Daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu söyleyen Ciğerci, konu hakkında samimi itiraflarda da bulundu.

Bir takipçisinin sorduğu "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" sorusu üzerine çok geçmeden yanıt veren Ciğerci, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim." diyerek şu açıklamada bulundu: "Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine" dedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, katıldığı YouTube kanalında nişanlısı Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini de söylemişti.

"GÖKHAN SUNİ DÖLLENMEYLE ÇOCUK İSTERSE HAYIR DEMEM"
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Gökhan'a bir evlat veremeyeceğim için çok üzülüyorum.Eğer Gökhan yurt dışında suni döllenmeyle bir çocuk isterse ben buna hayır demem.Sadece çocuk büyüyünce her şeyden çok onun psikolojisini çok düşünüyorum.Onu üzerlerse sebep olduğum bu durumdan dolayı kahrolurum."

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