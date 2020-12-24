Son dakika haberi! Selimiye'de sis görüntüleri mest etti
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Son dakika haberi! Selimiye'de sis görüntüleri mest etti

24.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:07

Son dakika haberler: Selimiye'de sis görüntüleri mest etti Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi mabet Selimiye Cami'nde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Selimiye'de sis görüntüleri mest etti

EDİRNE - Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi mabet Selimiye Cami'nde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Edirne'de, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte, sis nedeniyle sürücülerde zor anlar yaşadı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin önemli noktalarının tamamında tedbir aldı.

Selimiye'de masalsı görüntüler oluştu

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi mabet Selimiye Cami'nde eşsiz görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türk-İslam mimarisinin zirvesi Selimiye'de, sis görüntüleri adeta mest etti.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Son dakika haberi! Selimiye'de sis görüntüleri mest etti
Son dakika haberi! Selimiye'de sis görüntüleri mest etti
Son dakika haberi! Selimiye'de sis görüntüleri mest etti
Son dakika haberi! Selimiye'de sis görüntüleri mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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