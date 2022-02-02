Selim Selimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selim Selimoğlu'nun mesleği nedir?

Selim Selimoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü Sanatçı Bengü ile evlenen Selim Selimoğlu, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bengü ile gündeme gelen Selim Selimoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Selim Selimoğlu kimdir? Selimoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi. Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir. Bengü'yle aynı yaşta olan Selimoğlu kısa süre önce ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Selim Selimoğlu, 1979 yılında doğmuştur ve aslen Rizelidir. Aile geleneği olan armatörlük mesleğini sürdürüyor. Bununla birlikte Selim Selimoğlu, SMAK Makine ve Aksel OSGB işletmelerinin sahibidir.

SELİM SELİMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Selim Selimoğlu, 1979 doğumlu olup 43 yaşındadır.

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