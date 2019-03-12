Selim Sadak Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde katıldığı mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan Siirt eski Belediye Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Üyesi Selim Sadak, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Geçen pazar günü HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile katıldığı mitingdeki konuşmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Siirt eski Belediye Başkanı ve DTK Üyesi Selim Sadak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadak, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ayı gün mitingde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan diğer 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - Şanlıurfa

Kaynak: DHA