Selim'e Millet Bahçesi ve Mesire Alanı Projesi

15.08.2019 14:41

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Millet Bahçesi ve Mesire Alanı Projesi'ni hayata geçiriyor.

Göreve geldiği günden itibaren Selim'de hayata geçirdiği projelerle dikkatleri üzerine çeken Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kent Meydanı'nın hayata geçirilmesinin ardından birde Millet Bahçesi ve Mesire Alanı Projesiyle ilçe halkını heyecanlandırdı. Başkan Altun, Selim'de hayata geçireceği Millet Bahçesi ve Mesire Alanı Projesi'nin temsili görsellerini paylaştı.

İki dönemdir Selim Belediye Başkanlığı görevini yürüten Başkan Coşkun Altun'un ilçede önemli yatırımlara imza attığını ifade eden vatandaşlar, "Belediye iki dönemdir AK Parti'de, iki dönemde ilçeye çok şey yapıldı. Zaten Selim'e gelenlerin hemen dikkatini çekiyor. Kent Meydanı, Hayvan Pazarı, yapımı devam eden Modern Otogar, Belediye Hizmet Binası, barakaların sökülerek yerine yeni işyerleri yapılması, yollar, yürüyüş yolları, yapımı devam eden Sanayi Sitesi, parklar, kaldırım ve alt yapı çalışmaları ilçeyi değiştirdi. Başkanımız çok iyi her zaman bizimle iç içe, yapacağı projeleri bizlerle paylaşıyor. Bizlerin fikrini alıyor. Bizlerin fikrini alması çok önemli, çünkü ilçede birlikte yaşıyor. Biz kendisinden memnunuz. Allah razı olsun, AK Parti hükümetinin yatırımlarından nasibimizi fazlasıyla alıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.

Öte yandan Her türlü ince ayrıntının düşünüldüğü proje hayata geçirildiğinde Selim'in çehresi değişecek.

Kars'ta AK Partili belediyeler hayata geçirdikleri bir birinden güzel projelerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Digor, Arpaçay, Akyaka, Dağpınar ve Selim Belediye'nin vatandaş odaklı projeleri tek tek hayata geçirilirken, hayata geçirilen projelerde vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve etrafa kötü koku saçan doğal olmayan ve yağmur sularının biriktiği göleti doldurarak Millet Bahçesi yapacak. Yaklaşık 17 bin metre kare alan üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi ve Mesire Alanı'nda oturma grupları, kamelyalar, kapalı ve açık mekanlar, spor kompleksleri, piknik alanları bulunacak. Vatandaşların rahatı için tasarlanan proje tamamlandığında Selim'de ihtiyaç duyulan çok önemli bir boşluk giderilmiş olacak. - KARS

Kaynak: İHA