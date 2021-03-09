Selim'de içme suyu ücretinde indirime gidildi
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Selim'de içme suyu ücretinde indirime gidildi

09.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:34
Selim'de içme suyu ücretinde indirime gidildi

Selim Belediye Başkanlığı'nca 2024 yılına kadar vatandaşlara indirimli su verilecek.

Selim Belediye Başkanlığı'nca 2024 yılına kadar vatandaşlara indirimli su verilecek. Selim'de metreküpü 3 lira olan su, 1 lira indirimle 2 lira olarak sayaçlarda okunacak.

Kars'ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, göreve geldiği 2014 yılından itibaren ilçe yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Altun, bir taraftan ilçenin gelişimi sağlarken, diğer yandan da ilçe de yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması sağlandı.

Başta doğalgaz olmak üzere, kent meydanı, parklar, bahçeler, altyapı, sıcak asfalt yol, modern otogar, hayvan pazarı, yürüyüş yollarıyla adeta Selim'in çehresini değiştiren AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, son olarak vatandaşlara 2024 yılına kadar içme suyunu indirimli verecek.

Selim Belediye Meclisi Meclis Başkanı Coşkun Altun'un önerisiyle aldığı karar gereğince Selim'de 3.00 TL. olan içme suyu fiyatında 1.00 TL indirim yapılarak 2021-2022-2023-2024 yıllarında sabit kalmak şartıyla 2.00 TL. olarak belirlenmesine, kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selim Belediye Başkanı Coşkun Altın, "Selim'de içme suyunda indirime gittik. Vatandaşlarım 2024 yılına kadar en doğal hakları olan suyu indirimli kullanacak. Bizler Selim için varız, Selim'e hizmet için varız, Selimliler her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

Selim'de Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla 2024 yılına kadar evlere içme suyu 1 lira indirimle verilecek. Belediye meclisinin almış olduğu karar ilçede memnuniyetle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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