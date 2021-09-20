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Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı

Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı.

Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı. Başkan Altun, havalar soğumadan, yağmurlar başlamadan sıcak asfalt yol çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

8 ayı kış olan Kars'ta inşaat sezonun da sonlarına gelindi. Havaların soğuduğu kentte Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, yol çalışmalarının biran önce bitirilmesini istedi. Son bahar yağmurları başlamadan yol çalışmalarının tamamlanmasını isteyen Başkan Altun, "Artık Kars'ta havalar soğudu, kentte çalışmaların biran evvel toparlanması gerekiyor. Bizde belediye olarak özellikle sıcak asfalt yol çalışmalarını havalar sıcak ve güneşli geçiyorken, bitirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsun mesai mevhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda Hayvan Pazarı bölgesinde asfalt çalışması yapıyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

"Selim'de girmedik cadde ve sokak kalmadı"

Selim ilçe giriş çıkışı başta olmak üzere girmedikleri cadde ve sokak kalmadığını ifade eden Altun, "İlçede girmediğimiz cadde ve sokak kalmadı. Hem alt yapı, hem de yol çalışmalarımızı bir çok noktada tamamladık. Hedefimiz 2021 yılı sonu itibariyle yol çalışmalarımızı tamamlamak. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Bizlerde onlara destek veriyoruz. Bende sürekli yürütülen çalışmaları takip ediyorum. Zaten sahada olduğum için yol ve kaldırım yapımının her aşamasını yerinde görüyorum. Daha modern bir Selim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, vatandaşlar tarafından belediyeden yapılması için en çok talep edilen Hacı Yunus Caddesi ve Selim Hayvan Pazarı alanını Kars yolu bağlantılı kısmına sıcak asfalt kaplatıyor. - KARS

Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı

Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı

Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı

Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı

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Haber: Selim Belediyesi'nde yol çalışmaları hızlandırıldı - Haberler
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