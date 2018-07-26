Selfie Çekmek İçin Hayatlarını Tehlikeye Attılar

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Festivali'nde vatandaşlar, selfie çekmek için adeta hayatlarını tehlikeye attılar.

Uluslararası Kapıkaya Festivali'nde Kapıkaya Dağı'na çıkan yüzlerce vatandaş, seyir terasında selfie çekinmek için birbirleriyle yarıştılar. Kimi seyir terasında güvenli bir ortamda selfie çekerken, bazı vatandaşlar da ölümü göze alarak seyir terasının dışında bulunan sarp kayaları zorlukla aşıp uçurumun kenarında selfie çekindi. Kayaların üstünde adeta ölümle dans eden vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. - SAMSUN