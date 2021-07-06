Selendili Muhtarlardan hayırlı olsun ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ve heyetini makamında ağırladı.

Selendili muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunurken; ilçeye kazandırılan hizmetler dolayısıyla da Başkan Ergün'e teşekkür ettiler.

Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıca Mahallesi Muhtarı Bünyamin Demir, Yenice Mahallesi Muhtarı Faruk Köse, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Talat Akyıldız, Mıdıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce, Tepeynihan Mahalle Muhtarı Hamit Özkaya ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz de hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Selendili muhtarlar, ilçelerine kazandırılan hizmetler dolayısıyla Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına teşekkür etti. Başkan Ergün, 17 ilçede olduğu gibi Selendi ilçesinde de proje ve yatırımların devam edeceğini dile getirdi. Hediyeleşme ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.

Kaynak: Bültenler