Selendili Muhtarlardan Büyükşehir'e teşekkür

10.10.2019 16:19

Mahalle muhtarları, kış öncesi çalışmaların tamamlanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Ankara ziyaretinin ardından asfalt müjdesiyle dönmesi, merkeze uzak mahallelerin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, Başkan Ergün'ün Ankara ziyaretleri sonucunda gelen ödeneklerle yapımı tamamlanan yol çalışmaları kapsamında Selendi ilçesine bağlı Kınık, Selmanhacılar ve Mıdıklı mahallelerini ziyaret etti. Selmanhacılar Mahallesi Muhtarı Selahaddin Özdemir, Kınık Mahallesi Muhtarı Nurullah Görgün ve Mıdıklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İnce ile birlikte hizmeti yerinde inceleyen daire başkanlığı personelleri, taleplerini de dinledi. Kış öncesi çalışmaların tamamlanmasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e selam ve teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Bültenler