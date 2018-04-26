Selendi'nin Tarihine Geçmişti Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 dönem üst üste belediye başkanı seçilen tek isim olarak ilçe tarihine geçen MHP'li Belediye Başkanı Nurullah Savaş 24 Haziran genel seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olmak için istifasını Kaymakam Erkut Pamuk'a sundu.

Manisa'nın Selendi ilçesinin 2009 yılından bu yana belediye başkanı olan MHP'li Nurullah Savaş 24 Haziran seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. 2 dönem üst üste belediye başkanı seçilerek ilçe tarihine geçen Savaş'ın aday adaylığı açıklamasına Salihli'nin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda'da da katılarak destek verdi. Belediyede edindiği tecrübeleri milletvekilliğinde kullanmak ve ülkeye daha fazla hizmet etmek adına istifa ettiğini ifade eden Nurullah Savaş'ın yerine meclis tarafından yeni başkan seçilene kadar belediye meclis üyesi Ahmet Akşehirlioğlu'nun vekalet edeceği öğrenildi. Savaş, "9 yıllık süre zarfında hatalarımız olmuş olabilir. Kimseye ön yargı ile davranmadık. Belediye başkanlığı görevi onurlu görevdir sizlerden ayrılmak kolay değil" dedi. Belediyede duygusal anların yaşandığı bir törenle mesai arkadaşlarıyla vedalaşan ve 9 yıldır Selendi Belediye Başkanlığı görevini yürüten 49 yaşındaki eczacı Nurullah Savaş evli ve iki çocuk babası. - MANİSA