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İsmail Apaydın, Durhasan, Selendi, Milas, Güncel

Selendi'nin genç şefleri göreve başladı

Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı'nın Muğa Milas'a atanmasıyla boşalan Selendi İlçe Orman İşletme şefliğine İsmail Apaydın, yeni kurulan Selendi Durhasan Orman İşletme Şefliğine de Sait Akgün atanarak görevlerine başladı.

03.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:06
Selendi'nin genç şefleri göreve başladı

Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı'nın Muğa Milas'a atanmasıyla boşalan Selendi İlçe Orman İşletme şefliğine İsmail Apaydın, yeni kurulan Selendi Durhasan Orman İşletme Şefliğine de Sait Akgün atanarak görevlerine başladı.

Selendi İlçe Orman İşletme Şefliği Bölgesinin ikiye ayrılmasının ardından Selendi İlçe ve Durhasan Orman İşletme şefliğine atanan Orman Mühendisleri İsmail Apaydın ve Sait Akgün görevlerine başladı. Selendi İlçe Orman İşletme Şefliğine atanarak görevine başlayan Orman Mühendisi İsmail Apaydın, "Selendi ilçesinde görev yapacağımdan mutluyum. Bildiğim bir ilçe komşu ilçemiz. Selendili hemşehrilerime hizmet etmekten mutlu olacağım. İlçemizde bize düşen görevlerimizin bilincindeyiz. Daha yeşil bir Selendi için çalışmalar yapacağız. Kapımız 7/24 halkımıza açık olacak." dedi. 1995 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelen Selendi İlçe Orman İşletme Şefi İsmail Apaydın, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Demirci'de tamamladıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliğinden mezun oldu.

Durhasan İşletme Şefi Sait Akgün oldu

Selendi'nin orman bölgesi olarak ikiye ayrılmasının ardından ilk defa kurulan Durhasan Orman İşletme şefliğine atanan Orman Mühendisi Sait Akgün de görevine başladı. İlk defa kurulan ve ilk İşletme şefi olarak atanarak görevine başlayan Durhasan Orman İşletme Şefi Sait Akgün, "Yeni kurulan Durhasan Orman İşletme şefi olarak atanmamdan dolayı mutluyum ilk görev yerim. İnşallah vatandaşlarımıza her daim yardımcı olacağız. Kapımız herkese açık amacımız bu güzel ilçemize hizmet etmektir." dedi. Şef Akgün, 1992 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kula'da tamamlayan Akgün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği fakültesinden mezun olduktan sonra Durhasan İlçe İşletme Şegliğine atanarak görevine başladı. Durhasan Orman İşletme Şefliğinin merkezinin de Selendi Orman İşletme Şefliği binasında olacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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