Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu
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Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu

15.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:05

Dünyada en çok sevilen kadın sanatçılardan olan Selena Gomez, yeni şarkısı 'De Una Vez' ile Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ile başarılı sanatçıyı ve şarkısını överken, klip YouTube'ta şimdiye kadar 3 milyon 867 bin izlendi.

Yaptığı başarılı işler ile adından söz ettiren ve uzun bir süredir sessiz kalan Selena Gomez 'De Una Vez' şarkısıyla müthiş bir dönüş yaptı. 'De Una Vez' yayınlandıktan kısa süre sonra dünya gündemine girerken, Selena Gomez Türkiye'de de sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Selena Gomez'in yeni şarkısı Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu
Selena Gomez

YENİ ŞARKISI TÜRKİYE'DE GÜNDEM OLDU

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan binlerce paylaşım yapıldı ve başarılı sanatçı kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya kadar yükseldi.

Selena Gomez'in yeni şarkısı Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu

KISA SÜREDE MİLYONLARCA İZLEME YAPILDI

Kullanıcılar binlerce paylaşım yaparken, çoğunluk klip ve şarkıyı beğendiğini dile getirdi. YouTube'da 3 milyon 867 bin izlenen video trend videolar listesinde 12'nci sıraya yükseldi. Öte yandan YouTube'da izleme sayısı her geçen dakikada binlerce artış gösteriyor.

Selena Gomez'in yeni şarkısı Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu
Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu
Haber Yorumları (2)
KERİM: Çok kötü bir şarkı,neyi paylaşılmış..
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GORBAÇOV: Şarkının türkçesi BİR KEREDE terkedilmiş bir kadının yürek burkan hikayesi sevgilisine kanatlarımı kestin diyor kızım sen kazmısın tavukmusun
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500
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