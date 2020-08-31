Selena Gomez geri döndü! Selena Gomez yeni şarkısının adı nedir? Selena Gomez şarkı sözleri nelerdir?
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Selena Gomez geri döndü! Selena Gomez yeni şarkısının adı nedir? Selena Gomez şarkı sözleri nelerdir?

Bir günde 85 milyon tıklanan şarkı büyük ses getirdi. Selena Gomez kiminle düet yaptı? Selena Gomez şarkı sözleri nelerdir?

Selena Gomez geri döndü! Selena Gomez yeni şarkısının adı nedir? Selena Gomez şarkı sözleri nelerdir?
31.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:26

Klipte pembe ve pastel tonlarının kullanıldığı ve kısa sürede büyük başarı elde etmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, klip nerede çekildi?

SELENA GOMEZ HANGİ GRUP İLE DÜET YAPTI?

Dünyaca ünlü K-Pop BLACKPINK grubu ve Selena Gomez'in merakla beklenen ortak çalışması yayınlandı.

TIKLANMA REKORU KIRDI

YouTube'da 3 saat önce yayımlanan video klip şu ana kadar 15 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi. Öte yandan BLACKPINK'in iki ay önce yayımlanan "How You Like That" şarkısı YouTube izlenme rekorunu kırarak 24 saat içinde 82.4 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Selena Gomez geri döndü! Selena Gomez yeni şarkısının adı nedir? Selena Gomez şarkı sözleri nelerdir?

SELENA GOMEZ VE K-POP BLACKPINK DÜETİ "ICE-CREAM"

BLACKPINK'in çalıştığı yapım şirketi YG Entertainment, "Ice Cream"in yaz için harika bir şarkı olduğunu ve "Kill This Love" ya da "How You Like That" gibi şarkılardan tamamen farklı olduğunu söyledi. Her ikisi de daha dinamik bir ritme sahip şarkıların aksine "Ice Cream" çok daha hafif bir şarkı.

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