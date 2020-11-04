Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı

04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:18

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Görgüzel'in tedavisine evde devam ediliyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sıkça adından söz ettiren Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. 41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan'ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.

EŞİNİN TIRAŞ ETMİŞTİ

Karantina sürecini evinde geçiren ve kendisini korumaya özen gösteren Selen Görgüzel Alkan, evde olduğu süreçte eşinin saçlarını kesmiş bu anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı
Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı
Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
ENTUBE 58: Vah ki vah çok üzüldüm ha ülke meselesi sanatçı kim benim derdim olacak benim derdim bana yeter bu kadar net
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANKARA: Bu kadına bayılıyorum. Harika vücuda sahip.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NÖBETÇİ YORUMCU: Çok asılıp saçılmıştı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Alişan Türkan Şoray Yonca Evcimik Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Eddie Newton Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 14:22:25. #1.15#
title