Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Görgüzel'in tedavisine evde devam ediliyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sıkça adından söz ettiren Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. 41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan'ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.

EŞİNİN TIRAŞ ETMİŞTİ

Karantina sürecini evinde geçiren ve kendisini korumaya özen gösteren Selen Görgüzel Alkan, evde olduğu süreçte eşinin saçlarını kesmiş bu anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Kaynak: Hürriyet